New Orleans Pelicans yıldızı Brandon Ingram, NBA kariyerinin en iyi anının "takım arkadaşlarının para kazandığını görmek" olduğunu söyledi.



The Athletic'ten William Guillory'ye konuşan Pelicans yıldızı, kariyerinin en iyi anı sorulduğunda şu yanıtı verdi:



"Geçen gün biri bana NBA'de şu ana kadarki en güzel anımın ne olduğunu sormuştu. Jose (Alvarado) ve Herb'ün (Jones) para kazandıklarını görmek olduğunu söylemiştim. Onları her gün çalışırken görüyorum. Karakterlerini ve basketbolu ne kadar secdiklerini biliyorum. Bu adamlar üniversitede dört yıl oynadılar, bu yüzden bu para için uğraşmaları gerekiyordu. Sıralarını beklemeleri lazımdı. Ve sözleşmelerini aldıktan sonra da aynı kaldılar. Bu adamları işte bu yüzden çok seviyorum."



Alvarado, Pelicans ile dört yıllığı 6.888.212 dolarlık bir sözleşme imzalarken, Jones ise ekiple dört yıllığı 54 milyon dolar değerinde uzun vadeli bir kontrat üzerinde anlaşmıştı.