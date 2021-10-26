İngiltere'de futbolculara sahte aşı sertifikası!

İngiltere Premier Lig'de forma giyen futbolcuların, koronavirüse karşı aşılanma kapsamında dolandırıcıların hedefi olduğu kaydedildi.



İngiliz medyasında yer alan haberlerde; dolandırıcıların, aşı olmak istemeyen futbolcularla irtibat kurduğu ve bin iki yüz euro karşılığında aşı olduğuna dair sertifika satmaya çalıştığı belirtildi.



FUTBOLCULAR ENDİŞELİ



Premier Lig'de daha önce 4 kulüp, aşı olmak istemeyen futbolcularının olduğunu ve böyle bir olayın doğru olduğunu açıkladı.



Öte yandan bazı futbolcuların da kulüplerinin sağlık personeline başvurarak, sahte sertifika konusunda endişe duyduklarını söyledikleri kaydedildi.



PREMIER LİG'DE % 68 AŞI



İngiltere Premier Lig'de daha önce yapılan açıklamada, futbolcuların %68'inin tamamen aşılandığı, %81'lik kısmı ise en az bir doz aşı olduğu açıklandı.





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