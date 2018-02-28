İngiltere 2. Ligi'nde Cenk Tosun örneği!

İngiltere Lig 2 takımlarından, sezon başında 230 bin Euro ödeyerek kadrosuna kattığı forvet'dan bekleneni alamadı. Beklentilerin uzağında kalmasının ardından eleştirilen Shay McCartan'e ise teknik direktörsahip çıktı.İngiliz basınına konuşan Abbott, Cenk Tosun'u örnek gösterirken ''Everton, 27 milyon Pound ödeyip Cenk Tosun'u transfer etti ama Sam Allardyce onu oynatmak için erken diyor. Böyle durumlar her seviyede olabilir. Sabırlı olmak gerekiyor'' diye konuştu.Yeni transfer edilen forvet oyuncularının daha çok dakika alması halinde daha iyi olacağını söyleyen Abbott, bu sezon 18 maçta 4 gol atabilen yeni forvetleri Shay McCartan için sabırlı olacaklarını belirtti.