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İngiltere 2. Ligi'nde Cenk Tosun örneği!

İngiltere Lig 2 takımlarından Bradford City'nin teknik direktörü Greg Abbott, sezon başı transfer edilen ancak bekleneni veremeyen forvet Shay McCartan için Cenk Tosun örneğinde bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
İngiltere 2. Ligi'nde Cenk Tosun örneği!
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28 Şubat 2018 16:32
İngiltere Lig 2 takımlarından Bradford City, sezon başında 230 bin Euro ödeyerek kadrosuna kattığı forvet Shay McCartan'dan bekleneni alamadı. Beklentilerin uzağında kalmasının ardından eleştirilen Shay McCartan'e ise teknik direktör Greg Abbott sahip çıktı.

''CENK TOSUN BİLE OYNAYAMIYOR''

İngiliz basınına konuşan Abbott, Cenk Tosun'u örnek gösterirken ''Everton, 27 milyon Pound ödeyip Cenk Tosun'u transfer etti ama Sam Allardyce onu oynatmak için erken diyor. Böyle durumlar her seviyede olabilir. Sabırlı olmak gerekiyor'' diye konuştu.

Yeni transfer edilen forvet oyuncularının daha çok dakika alması halinde daha iyi olacağını söyleyen Abbott, bu sezon 18 maçta 4 gol atabilen yeni forvetleri Shay McCartan için sabırlı olacaklarını belirtti.



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