Infantino: 'VAR zarar vermek için değil, yararı olması için var'

FIFA Başkanı Gianni Infantino, son yaptığı açıklamada VAR'a yapılan eleştiriler ile ilgili konuştu.



Infantino son olarak Liverpoollu Jordan Henderson ve Aston Villalı Jack Grealish'in "hemen kaldırılmalı" önerileri ile ilgili konuşan Infantino, "VAR'ın futbola zarar verdiğini düşünmüyorum. Yararı olan noktaları çok daha fazla. Sadece bu teknolojinin 20 yıl önce değil, sadece 2 yıl önce hayatımıza girdiğini unutmayalım. Alınan yanlış kararların çoğu deneyim eksikliğinden kaynaklanıyor" diyerek VAR teknolojisinin arkasında durduklarını söyledi.



Her eleştiriyi değerlendirdiklerini ve analiz ederek doğruyu bulmaya çalıştıklarını da aktaran Infantino, "VAR bir zorunluluk değil, yardım etmek için var, Kullanmak istemeyenlerin kullanmama hakkı var" diye konuştu.



