Haber Tarihi: 27 Kasım 2024 11:40 - Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2024 11:40

IMEI kayıt ücreti 2025: Yurtdışı IMEI kayıt ücreti ne kadar?

2025 IMEI kayıt ücreti de netleşti. Peki, IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? İşte, 2025 yılı yurt dışından telefon getirme harcı hakkında detaylar...

IMEI kayıt ücreti 2025: Yurtdışı IMEI kayıt ücreti ne kadar?
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2025 yılı için IMEI kayıt ücretiyle ilgili beklenen ekim ayı enflasyon verileri açıklandı. Bu enflasyon oranıyla birlikte yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlendi. Bu oran, 2025 yılı Ocak ayından itibaren vergi, harç ve cezalarda yüzde 43,93 artış yapılacağı anlamına geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu oranı yüzde 50 artırma veya yüzde 50 düşürme yetkisi bulunuyor.

2025 IMEI Kayıt Ücreti Ne Kadar Olacak?

IMEI kayıt ücreti, yeniden değerleme oranı kapsamında değişti. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak tespit edildi. Peki, 2025 yurt dışından telefon getirme harcı IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? İşte, ayrıntılar...

 YENİDEN DEĞERLEME ORANI RESMİ GAZETE'DE!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

 
Yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 43,93 olarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda yurtdışından getirilen telefon IMEI kayıt harcı 31.692 liradan 45.614,3 liraya çıktı.
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