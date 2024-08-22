Haber Tarihi: 22 Ağustos 2024 10:49 - Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2024 10:49

İlhan Sami Çomak kimdir, neden cezaevinde?

30 yıllık infaz süresini doldurmasına rağmen tahliyesi ertelenen şair İlhan Sami Çomak'la ilgili İdare ve Gözlem Kurulu'nun gerekçeli kararı açıklandı. Çomak'ın 'iyi halli' olmadığını ileri süren kurul, 'suça yönelik farkındalığının oluşmadığını' savundu. Peki, İlhan Sami Çomak kimdir, neden cezaevinde?

İlhan Sami Çomak kimdir, neden cezaevinde?
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1994'te 21 yaşında İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencisiyken gözaltına alındı. "PKK adına orman yakma" ve "bölücü faaliyette bulunma" suçlamalarıyla tutuklandı.

Gözaltında ve daha sonra da tutukluluk sürecinde işkence gördü. Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nde yargılandı. Davası altı yıl sürdü. Orman yakmak suçlaması düşerken PKK'ya üye olmak, molotoflu saldırılar düzenlemek, Diyarbakır Lice'de silahlı çatışmaya girmek, karakola saldırı gibi eylemlerden idama mahkum oldu. Ancak idam cezasının kalkması sebebiyle cezası müebbet hapse çevrildi.

Yargıtay 2000'de Çomak'ın cezasını onadı. Çomak 2001'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu ve DGM'de askeri hakim tarafından yargılandığını, hakimin tarafsız olmadığını, bu nedenle de adil yargılanmadığını belirtti.

AİHM TÜRKİYE'Yİ TAZMİNATA MAHKUM ETTİ

AİHM, 2006'da Çomak'ın adil yargılanmadığına hükmetti ve Türkiye'yi tazminat ödemeye mahkum ederek Çomak'ın yeniden yargılanmasına karar verdi.

AİHM kararı sekiz yıl gecikmeli uygulandı. Sekiz yıl aradan sonra İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi 16 Ocak 2014'te yeniden yargılanma talebini haklı buldu. Çomak 11 Mart 2014'te tekrar mahkemeye çıktı. Devam eden süreçte tutuksuz yargılanma talebi reddedildi. Çomak yeniden müebbet hapse mahkum oldu. Yargıtay somut hiçbir delil bulunamamasına rağmen cezayı bir kez daha onandı.

29 yıldır hapishanede olan Çomak'ın "Günaydın Yeryüzü", "Geldim Sana", "Açık Deniz", "Karınca Yuvasını Dağıtmamak", "Hayattayız Nihayet" ve "Hayat Seni Çok Seviyorum" adlı kitapları yayımlandı.

30 yıldır cezaevinde olan İlhan Sami Çomak'ın tahliyesi engellendi: 'Son şiirini yanında getirecekti' 30 yıldır cezaevinde olan İlhan Sami Çomak'ın tahliyesi engellendi: 'Son şiirini yanında getirecekti'
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