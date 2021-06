İbrahim Özdemir: 'Galatasaray'ı tarihi başarılar bekliyor'

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Mayıs Ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.



19 Haziran'da gerçekleştirilecek olan olağan seçim genel kurulda yarışacak olan başkan adaylarından İbrahim Özdemir, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Mehmet Yiğit Şardan da kürsüye çıktılar.



Başkan adaylarından ilk olarak konuşma sözü alan İbrahim Özdemir'in açıklamaları şu şekilde:



"Hem divanımız hem yönetimimiz açısından bir dönem sona eriyor. 18-19 Haziran'da Genel Kurulumuz tarafından yeni başkanlarımız seçilecek. Bu topraklarda tam 540 yıllık bir geçmişe sahip kültürün ve 116 yıllık Galatasaray Spor Kulübü'nün bir mensubu olmanın ve böylesine güzide bir topluluğa hitap etmenin mutluluğu içerisinde hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu M. Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kurucumuz Ali Sami Yen Beyefendi ve arkadaşlarını, özgürlükçü fikir adamı Tevfik Fikret'i, bu vatan için şehit veya gazi olmuş Galatasaraylıları, kulübümüze geçmişte hizmet etmiş büyüklerimizi şükranla anıyorum."



"Galatasaray, her bakımdan ülkemizin en büyük ve en popüler spor kulübü, dünyadaki en değerli markasıdır. Ancak, son 20-25 yılda gerek Türk sporunun, gerek kulübümüzün karşılaştığı sorunlar, kulübümüzün yanlış yönetimden kaynaklı sıkıntılar Galatasarayımızı derin bir krizin içerisine sürüklemiştir. Özellikle aşırı borçlanma ve finansman sorunları, kulübün geleceğini ipotek altına almıştır. Eğitimli ve birbirine tutkun olmakla bilinen camiamızda çıkar çatışmaları ve hizipleşmeler olmuştur. Kulüp zevahiri kurtarmaya yönelik gündelik önlemlerle yönetilmeye çalışılmaktadır. İçine düşülen bu çıkmaz, her Galatasaraylı gibi bizi de derinden üzmekte ve yaralamaktadır. Galatasaraylılık ruhu, olanı biteni kenardan seyretmek yerine elini taşın altına koymayı gerektirir. Galatasaray'ı yaşamının merkezine almış bir grup olarak bizler de kulübümüzün zor günlerinde elimizi taşın altına koyup sorumluluk almaya karar verdik. Ekibimiz; her biri kendi alanında başarılı olan, kulübümüzü yakından tanıyan kişisel çıkarlarını bir kenara bırakmış dinamik, deneyimli ve liyakatli kişilerden oluşmaktadır. İçimizde ben de dâhil olmak üzere Devlet idaresinde büyük dönüşümlere imza atmış yöneticiler, diplomat, ekonomi ve hukuk insanları; mühendisler, eski sporcular ile özel sektörde çok başarılı olmuş arkadaşlarımız vardır. Kefili olduğum bu kadro, hiçbir olumsuz bagajı olmayan ve kişisel hiçbir beklentisi olmayan şaibesiz Galatasaray sevdalılarından oluşan bir kadrodur."



"Ekibimizin oluşturacağı sinerji, Galatasaray'da birlik ve beraberlik ruhunun yeniden tesisi ve kulübün şahlanışının bir garantisi olacaktır. Huzurunuzda hayali dolar çantaları ve altı boş projelerle değil, kulübün tüm sorunlarını çözme iradesiyle geliyoruz. Çünkü biz Galatasaray'ın sorunlarının aslında yapılanma, yönetim hatalarından kaynaklanan ve çözülebilir sorunlar olduğuna inanıyoruz. Galatasaray'ın ihtiyacı son zamanlarda örselenmiş birlik ve beraberliğimizin yeniden sağlanmasıdır. Bu kulübün mektepli-mektepsiz, kravatlı-atkılı vb. ayrımlara asla tahammülü yoktur. Ali Sami Yen Beyefendi'nin söylediği gibi "Derin bir saygı, sonsuz bir sevgi ve geniş karşılıklı sonsuz güven hislerinin yeniden o günlere dönmesi" gerektiğine inanıyoruz. Biz size; ilkeli, bağımsız, birleştirici popülizme boyun eğmeyen, üyeleri ve taraftarıyla bütünleşmiş çoğulcu bir yönetim sözü veriyoruz. Elbette aciliyet teşkil eden bazı meseleler vardır. Sizleri temin ederek söylüyorum ki; kısa vadeli borçların ödenmesi ve finansman sağlanması konusunda hazırlıklıyız. Galatasaray Adası, Kemerburgaz Tesisleri, Ali Sami Yen Oteli, Kapalı Spor Salonu gibi uzayan projeler kolaylıkla çözebileceğimiz şeylerdir. Hiçbir endişeniz olmasın. Gayrimenkul yönetimini kulübün çıkarları doğrultusunda profesyonelce yapacağız. Geçmişte yapılan yanlışları asla tekrarlamayacağız. Bu güzide kulübün hiçbir varlığını satmayız. Satılmasına da şiddetle karşı çıkarız. Tam tersine kulübe yeni gayrimenkuller kazandırıp geleceğe yatırım yapacağız. Ancak kulübün uzun vadede ayakta kalabilmesi ve dünya arenasında rakipleriyle yarışabilmesi için büyük bir yapısal dönüşüm gerektirmektedir. Bizim vizyonumuz; Galatasaray Spor Kulübü'nün güçlü kurumsal yapısı ve tüm spor branşlarında dünyanın en güçlü kulüpleri arasında ki yerini almasıdır. Sportif başarı, spor ekonomisinin yükümlülüklerine yerine getirmekle mümkündür. Bunun için büyük bir dijital dönüşüm ve altyapı hamlesi başlatacağız. Futbolda kurumsal bir yönetim, varlık ve fon yönetimi içim kurumsal bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz. İhmal edilmiş amatör branşlar, ülkemizde sporun öncüsü Galatasaray'a yakışır bir hale getirilecektir. Ekibimizde her branştan sporcu arkadaşlar bunların planlamalarını çok önceden başlamışlardır. Sonuçta takdir Genel Kurul üyelerinindir. Seçim sonuçlarına hepimiz saygı duyacağız. Genel Kurul tercihini hangi adaydan yana kullanırsa onun arkasında birleşmek zorunda olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu anlayışla tüm başkan adaylarına başarılar diliyorum. Genel Kurul üyelerimiz teveccüh gösterip bizi göreve getirirse yeni bir hamle döneminin başlayacağını her branşta tarihi başarıların bizleri beklediğini şimdiden müjdeliyorum."