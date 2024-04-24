Huzurevi bocce takımları tatil yaptıkları Alanya'da turnuvada karşılaştı

Antalya'da geçen yıl düzenlenen 6. Yetişkin Gençler Huzur Bocce Ligi'ni ilk dört sırada bitirerek Alanya ilçesinde tatil kazanan 4 huzurevi takımı, bocce turnuvasında karşılaştı.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yaşlılara yönelik organize edilen ligde ilk dört sırayı elde eden Aksaray Kadir Üçyıldız Huzurevi, Osmaniye Özden Huzurevi, Erzincan 100. Yıl Atatürk Huzurevi ve Samsun Bafra 75. Yıl Huzurevi takımları, Alanya Huzurevi'nde düzenlenen özel turnuvada karşı karşıya geldi.



Turnuvada ev sahibi Alanya Huzurevi, finalde karşılaştığı Erzincan 100. Yıl Atatürk Huzurevi'ni 12-11 mağlup etti.



Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, gazetecilere, son bocce liginde dereceye giren 4 takımın, kazandıkları Alanya tatili ödülü nedeniyle ilçede ağırlandıklarını söyledi.



Huzurevi takımı sporcularının, Alanya tatiliyle stres attığını belirten Sökmen, "Bocce ligi ile amacımız aktif yaşlanma felsefesini uygulamak. Bakanlığımız, huzurevindeki yaşlılarımızın, çocuklar ve yakınları tarafından bırakıldıkları havasından kurtulmaları, aktif ve sağlıklı yaşlanmaları için uygun ve aktif spor dalları araştırdı. Bedensel engelli birinin dahi rahatlıkla oynayabileceği bocce sporu üzerinde duruldu. Bugün bu uygulamanın ne kadar başarılı olduğunu bir kez daha gördük." diye konuştu.



Samsun Bafra 75. Yıl Huzurevi'nin sporcularından Şahin Dursun ise aileleriyle geldikleri tatilin çok iyi geçtiğini ifade etti.



Aksaray Kadir Üçyıldız Huzurevi sporcularından Mehmet Böle de son ligi şampiyonu olarak tamamladıklarını ve Alanya tatili ödülüyle mutlu olduklarını dile getirdi.



Böle, "2017'den beri yaptığım bu spor beni eğlendiriyor ve mutlu ediyor. Bu sporun verdiği mutluluğu bugün bir kez daha yaşadım." diye konuştu.





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