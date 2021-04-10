Hüseyin Eroğlu: "Hücumda iyi, savunmada sıkıntılıydık"

TFF 1. Lig'de dün konuk olduğu Ankara Keçiörengücü'ne 5-3 mağlup olan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, hücumda iyi işler yapmalarına rağmen savunmada iyi olmadıklarını bildirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hüseyin Eroğlu: 'Hücumda iyi, savunmada sıkıntılıydık'
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10 Nisan 2021 15:47
TFF 1. Lig'de dün konuk olduğu Ankara Keçiörengücü'ne 5-3 mağlup olan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Eroğlu, yaptığı açıklamada, Ankara Keçiörengücü maça iyi başladıklarını ancak Ahmet Dereli'nin erken yaşadığı sakatlığın dengelerini bozduğunu belirtti.

Savunma hatalarından dolayı 2 kötü gol yediklerini bildiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Skoru 4-3'e getirdiğimiz ana kadar çok iyi bir reaksiyon verdik. Oyuna ortak olup skoru 4-4'e getirebilirdik. 5-3'ten sonra bir türlü istediğimiz golü bulamadık. Hücumsal olarak iyi işler yaptık ama savunma anlamında sıkıntılıydık. 3-0'dan sonra verdiğimiz reaksiyon, takımın gücünü ortaya koydu. Pes etmemek, salı günü oynayacağımız Adana Demirspor maçı öncesi iyi bir motivasyon kaynağı oldu."

 


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