Eski NBA yıldızı Dwight Howard, 2023 playofflarından elenen James Harden, Kevin Durant, Chris Paul, Jordan Poole ve Ja Morant gibi NBA oyuncularını Tayvan'da kendisine katılmaları için çağırdı.



NBA'de 18 sezonluk bir kariyerin ardından Howard, geçtiğimiz yaz Los Angeles Lakers ile olan sözleşmesinin sona ermesinden bu yana Tayvan'da Taoyuan Leopards takımında forma giyiyor.



Howard paylaştığı bir videoda, bu yılın playofflarda kötü performans gösteren birkaç NBA oyuncusunu şaka yollu bir şekilde Çin'de kendisine katılmaya çağırdı:



"Jordan Poole, hadi! Julius Randle, hadi! Ben Simmons, hadi abi! Klay (Thompson) sen de gelebilirsin. Deandre Ayton, sen ve CP3 beraber hadi. KD! Hadi KD! James Harden sen de gel!"



Howard'ın ismini andığı tüm oyuncular, playofflarda hayal kırıklığı yaşatan performanslar sergilemişti. Golden State Warriors guardı Poole, Lakers'a karşı sergilediği performans nedeniyle ağır şekilde eleştirilirken, Thompson'ın 6. maçtaki 8 sayılık performansı, takımın elenmesine büyük katkıda bulunmuştu.



Randle, Miami Heat'e karşı oynadığı beş maçta 18.8 sayı ve 10.2 ribaund ortalamaları yakalasa da seriye ağırlık koyamamış, Harden ise geçtiğimiz Pazar günü Boston Celtics'e karşı oynanan 7. maçta 9 sayı bulmuş ve kariyerinin en kötü performanslarından birini sergilemişti.



"SİLAHI EVDE BIRAK YETER"



Howard ayrıca, birkaç gün önce bir Instagram canlı yayınında tekrar silahını göstermesi sonucu Memphis Grizzlies'in tüm faaliyetlerinden uzaklaştırılan Morant'i de komik bir tweet ile Çin'e çağırmaktan geri kalmadı:



"Hey Ja, kendini toparlayacaksın! Başkası olmasa bile ben hala arkandayım. Buraya Tayvan'a gelebilirsin! Silahı evde bırak yeter."





