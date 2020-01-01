Hornets, Westbrook için muhtemel takas yeri konumunda!

The Athletic'den Shams Charania'ya göre Charlotte Hornets, Houston Rockets süperstarı Russell Westbrook için muhtemel bir takas hedefi olarak ortaya çıktı.



Westbrook'un Jordan markası ile olan bağları (Hornets'ın sahibi Michael Jordan'la yakından bağlantılı olan şirket ile olan ayakkabı anlaşması) ve takımın takas edilebilir sözleşmelerle dolu mevcut kadro birliği, Charlotte'a gidişini mümkün kılabilir.



Charlotte, Terry Rozier ve Cody Zeller'a önümüzdeki sezon Nicolas Batum'un kullanması beklenen 27.1 milyon dolarlık oyuncu opsiyonuna ek olarak, toplam 34.3 milyon dolar ödüyor. Kadrodaki başka hiçbir oyuncu yılda 6 milyon dolardan fazla kazanmıyor.



Russ'ın, organizasyonla bir sezon geçirdikten sonra Çarşamba günü Houston'dan ayrılma talebinde bulunduğu bildirilmişti. Westbrook, ayrılmak istemesinin nedenleri olarak sorumluluk, disiplin ve yapı eksikliğini göstermişti.



Önceki bir rapor, hem Westbrook hem de James Harden'ın eski genel menajer Daryl Morey ve başantrenör Mike D'Antoni'nin ayrılmasının ardından takımın gidişatı ile endişelendiğini ortaya çıkarmıştı.



Son şampiyon Los Angeles Lakers, Houston ekibi normal sezonu 44-28'lik dereceyle tamamladıktan sonra, ekibi playoffların ikinci turunda elemişti.



