Haber Tarihi: 16 Nisan 2025 13:45 - Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2025 13:45

Hikmet Tuğsuz tutuklanacak mı, neden tutuklanacak?

Hikmet Tuğsuz tutuklanacak mı, neden tutuklanacak? Sorusunun yanıtı, Survivor izleyicilerinin gündeminde yer almaya başladı. Survivor All Star 2025'te mücadele eden yarışmacı Hikmet Tuğsuz hakkında ortaya atılan iddialar sosyal medyada dikkat çekti. Hakkında çıkan tutuklama kararının ardından, Tuğsuz'un Türkiye'ye dönme oyununu kasıtlı olarak kaybettiği öne sürüldü. Yarışmada sergilediği tavırlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından "kaçış planı" yorumlarını da beraberinde getirdi. Peki, Hikmet Tuğsuz tutuklanacak mı, neden tutuklanacak?

Hikmet Tuğsuz tutuklanacak mı, neden tutuklanacak?
Abone Ol
Survivor 2025 All Star'da mücadele eden Hikmet Tuğsuz, geçtiğimiz günlerde oynanan ödül oyunundaki hal ve hareketleriyle dikkat çekti. Türkiye'ye dönme oyununu bilerek kaybettiği iddia edilen Hikmet hakkında 45 milyon TL'yi bulan lüks villa dolandırıcılığı ve silahla kasten yaralama suçlarından hakkında tutuklama kararı verildiği magazin programlarında konuşulmuştu.

SURVİVOR HİKMET TUTUKLANACAK MI?

Survivor'ın başarılı yarışmacısı Hikmet Tuğsuz'un geçmişte yargılandığı bir dosyada kısa süreli hapis cezası alan ve denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilen Tuğsuz, yurt dışı yasağının kalkmasının ardından Survivor'a katılmıştı.

Ancak yarışma devam ederken yeni suçlamalar gündeme geldi ve mahkeme tarafından hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldığı konuşulmaya başlandı.

45 MİLYON TL'LİK VURGUN VE SİLAHLA YARALAMA SUÇLAMASI

İddialara göre Hikmet Tuğsuz'un ismi iki farklı suçlamayla anılıyor. İlk iddia, 45 milyon TL'yi bulan lüks villa dolandırıcılığı. İkinci suçlama ise silahla kasten yaralama.

Yarışmacının Türkiye'ye döner dönmez gözaltına alınarak cezaevine sevk edileceği öne sürülüyor.

ÖDÜL OYUNUNU BİLEREK Mİ KAYBETTİ?

Bir diğer ayrıntı ise Survivor'daki Türkiye ödülü oyununda yaşandı. Kazanan yarışmacılara 24 saatliğine Türkiye'ye gitme hakkı sunulan oyunda Hikmet Tuğsuz'un sergilediği ilgisiz ve isteksiz performans dikkat çekti.

Elindeki topları kasıtlı olarak yere düşürmesi, bilinçli şekilde oyundan uzak durması sosyal medyada "Türkiye'ye dönmemek için bilerek kaybetti" yorumlarına neden oldu.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Hikmet Tuğsuz tutuklanacak mı, neden tutuklanacak? Gündem Hikmet Tuğsuz tutuklanacak mı, neden tutuklanacak?
Bayern Münih'in hedefi Kenan Yıldız Juventus Bayern Münih'in hedefi Kenan Yıldız
Amasya deprem mi oldu? 16 Nisan son dakika Amasya'da deprem Gündem Amasya deprem mi oldu? 16 Nisan son dakika Amasya'da deprem
Jose Mourinho biletini kesti: Djiku! Fenerbahçe Jose Mourinho biletini kesti: Djiku!
Fenerbahçe'de Dzeko'nun ikinci yarı karnesi zayıf! Fenerbahçe Fenerbahçe'de Dzeko'nun ikinci yarı karnesi zayıf!
Altınordu'da yeni dönem TFF 2. Lig Altınordu'da yeni dönem
Antalyaspor'da kulübe destek için festival! Antalyaspor Antalyaspor'da kulübe destek için festival!
'Baba Hakkı' kabri başında anıldı Beşiktaş "Baba Hakkı" kabri başında anıldı
Cedric Carrasso'dan Galatasaray itirafı! Galatasaray Cedric Carrasso'dan Galatasaray itirafı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'den Kim Min-jae sürprizi!
2
Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu!
3
Fenerbahçe öncesi Kayserispor'a 2 kötü haber daha!
4
Aaron Boupendza hayatını kaybetti
5
Guirassy'nin hat-trick'i, Dortmund'a yetmedi! Barcelona yarı finalde!
6
Livakovic'e Serie A'dan üç talip!
7
Aston Villa - PSG maçında ilginç an!

SON HABERLER