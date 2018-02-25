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Hikmet Karaman'dan istifa çağrılarına yanıt!

Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, Trabzonspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
Hikmet Karaman'dan istifa çağrılarına yanıt!
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25 Şubat 2018 00:27
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, Trabzonspor'a 2-1 yenildiklerini ancak önlerinde 11 maç daha olduğunu, camianın ve oyuncuların ayakta durması gerektiğini söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzon karşısında hiç beklemedikleri bir sonuç aldıklarını belirtti.

Karşılaşma öncesi kaybetmemeye odaklandıklarını dile getiren Karaman, "Maçta golü bulduk, 1-0'dan sonra skoru 2-0 yapacak pozisyonlarımız da var. Ancak devreye 1-0 girip, topu ayağımızda tutarak 2. golü bulmayı düşünürken çok basit bir gol yedik. Bu golden sonrası da oyuncularım hakeme itiraz etti. Ardından maç bitene kadar da Alanyasporlu oyuncuların, hakeme güveni kalmadı. Bu durum oyunu strese soktu ve bir an önce gol bulmaya zorladı." diye konuştu.

Karaman, gol yedikten sonra da net kaçırdıkları iki pozisyon olduğunu, rakip yarı alandaki bir pozisyonda bekledikleri penaltının verilmemesinin de oyunun kırılma anlarından biri olduğunu ifade etti.

Bu pozisyona penaltı verilmesi halinde maçın farklı olacağını savunan Karaman, "Bu pozisyondan sonra oyuncularımızın hakeme güvensizliği, oyun içerisinde stresin artmasına neden oldu. Buna rağmen maçı devam ettirdik ve 2-3 gol net pozisyonumuz oldu. Ancak bunları da değerlendiremedik. En azından kaybetmemiz gerekiyordu." dedi.

Karaman, Trabzon'un iyi futbolculardan kurulu bir takım olduğuna vurgu yaparak, "Bu maçı değerlendiremedik ama nihayetinde 11 maç daha var. Bu 11 maçta camianın, oyuncuların ayakta durması lazım çünkü mücadele bitmiş değil." şeklinde görüş belirtti.

Karaman, taraftarların maçın son dakikalarındaki istifa çağrısını da değerlendirerek şunları kaydetti:

"Taraftar haklıdır. Takım mağlup ve teknik adam da benim. Belki oyundan, belki de skordan memnun değil. Taraftarın bu düşüncesini de eleştirecek durumda değilim. Nihayetinde maç bitmiş ama ortada iyi mücadele eden, çok net gol pozisyonuna giren ve çok basit goller yiyen, net pozisyonları da değerlendiremeyen bir takım var. Nihayetinde ligde sıralama durumunda zordayız. Taraftar bunu da değerlendiriyor, söylemekte haklılar." 

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