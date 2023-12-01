Herkes nasıl yazılır? 2023 TDK'ya göre herkes mi, herkez mi?

"Herkes" kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı en çok merak edilen konulardan birisi. TDK
'nin güncel olan yazım kılavuzu kapsamına bakıldığında en aranan bu kelimelerden bir tanesi de "Herkes" kelimesidir. "Herkes" kelimesinin hem doğru yazılış şekli hem de anlamı sıklıkla merak edilir. İşte "Herkes" nasıl yazılır sorusunun cevabı…
HERKES NASIL YAZILIR?
"Herkes," Türkçe'de "h-e-r-k-e-s" harfleriyle doğru bir şekilde yazılır. Bu kelime, bir grup içindeki tüm bireyleri ifade eder. TDK'YA GÖRE "HERKES" YAZILIŞI VE CÜMLE İÇİNDEKİ KULLANIMI
Türk Dil Kurumu (TDK)'ya göre "Herkes" kelimesi "Herkes" şeklinde yazılır. "Herkes" kelimesinin doğru yazılışı cümle içinde "Herkes" şeklindedir. Örnek cümlelerde doğru kullanım:
Herkes bu konuda hemfikir gibi görünüyor.
Toplantıya herkes katıldı mı?
Herkes kendi sorumluluklarını yerine getirmelidir.
Davete katılanlar arasında herkes keyifli bir gün geçirdi.
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