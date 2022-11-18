Hentbolda millilerin play-off'taki rakibi belli oluyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turundaki rakibi yarın belli olacak.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 2. torbada yer alacağı 2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turu kura çekimi, yarın TSİ 15.45'te gerçekleştirilecek.



Türkiye, 1. torbada yer alan Hırvatistan, İspanya, Almanya, Macaristan, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya, Slovenya, Sırbistan ya da İsviçre ile eşleşecek.



2023 IHF Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası, Uluslararası Hentbol Federasyonu tarafından 26. kez Danimarka, Norveç ve İsveç'in ortak ev sahipliğinde Kasım 2023'te düzenlenecek.



Türkiye, elemelerin ilk turunda Ankara'da oynadığı karşılaşmalar sonucunda Büyük Britanya'yı organizasyon dışında bırakmıştı.



Statü



İlk maçlarda ev sahibi takımlar, kura ile belirlenecek.



Play-off'larda ilk maçlar 7-8 Nisan 2023 ve ikinci maçlar 11-12 Nisan 2023 tarihlerinde oynanacak.



Turu geçen 10 takım, Dünya Şampiyonası'na katılacak.





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