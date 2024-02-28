Hentbol Erkekler Süper Lig'inde haftanın programı

Hentbol Erkekler Süper Lig'e 16. hafta maçları oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Hentbol Erkekler Süper Lig'inde haftanın programı
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28 Şubat 2024 12:58
Hentbol Erkekler Süper Lig'e 16. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

1 Mart Cuma:

15.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Rize Belediyespor (Serdivan)

20.00 Beşiktaş Safi Çimento-Spor Toto (Süleyman Seba)

2 Mart Cumartesi:

16.00 Bahçelievler Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)

3 Mart Pazar:

14:00 Köyceğiz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Köyceğiz)

17.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Konya 75. Yıl)

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