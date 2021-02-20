Henry Onyekuru: "Son saniyeye kadar savaştık"

Galatasaray'ın hücum oyuncusu Henry Onyekuru, Alanyaspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Henry Onyekuru: 'Son saniyeye kadar savaştık'
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20 Şubat 2021 21:19
Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Henry Onyekuru, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Alanya'ya karşı savaştıklarını söyleyen Onyekuru, "Bireysel olarak iyiyim. Takımın mücadelesi iyiydi. Alanya zor bir deplasman ama buraya 3 puan için gelmiştik. İlk saniyeden son saniyeye kadar savaşan bir Galatasaray vardı. Önemli olan bu ruhu göstermiştik. Gösterdiğimiz için mutluyum." dedi.



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