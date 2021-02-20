Henry Onyekuru: 'Son saniyeye kadar savaştık'

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Henry Onyekuru, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Alanya'ya karşı savaştıklarını söyleyen Onyekuru, "Bireysel olarak iyiyim. Takımın mücadelesi iyiydi. Alanya zor bir deplasman ama buraya 3 puan için gelmiştik. İlk saniyeden son saniyeye kadar savaşan bir Galatasaray vardı. Önemli olan bu ruhu göstermiştik. Gösterdiğimiz için mutluyum." dedi.
Alanya'ya karşı savaştıklarını söyleyen Onyekuru, "Bireysel olarak iyiyim. Takımın mücadelesi iyiydi. Alanya zor bir deplasman ama buraya 3 puan için gelmiştik. İlk saniyeden son saniyeye kadar savaşan bir Galatasaray vardı. Önemli olan bu ruhu göstermiştik. Gösterdiğimiz için mutluyum." dedi.