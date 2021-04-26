Hatayspor'un rakibi Gençlerbirliği

Hatayspor, Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Haber; AA
Abone Ol
Hatayspor'un rakibi Gençlerbirliği
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Nisan 2021 14:34
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 38. haftasında salı günü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Antakya Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan Hatayspor, 54 puanla 6. sırada bulunuyor.

Ligde 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyeti olan Gençlerbirliği ise 35 puanla 20. sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği maçı öncesi bordo-beyazlı ekipte kart cezalısı oyuncu bulunmazken, Selim Ilgaz ve Soner Örnek ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan müsabakayı başkent ekibi, 3-1 kazanmıştı.

SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.