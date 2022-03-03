Hatayspor, stadını dolduramıyor

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor iç saha maçlarında stadını dolduramıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, stadını dolduramıyor
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03 Mart 2022 13:47
Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren Atakaş Hatayspor'u taraftarı yalnız bırakıyor. Tribünlere gelen çok az taraftarın dışında büyük maçlar hariç takımına ilgi gösteremeyen Bordo-Beyazlı taraftarlar, yapılan çağrılara da kayıtsız kalıyor. İstanbul takımlarının maçlarına 10 binin üzerinde taraftar gelirken, Anadolu takımları ile oynanan karşılaşmalarda bordo-beyazlı taraftarlar rağbet göstermiyor.

BİLET FİYATLARI BÜYÜK ETKEN

Hataysporlu taraftarların takımlarına yeterli ilgiyi göstermemelerinin en büyük nedeni olarak bilet fiyatlarının çok yüksek olması gösteriliyor. Gerek sosyal medyada gerekse de maçlarda bilet fiyatlarından yakınan taraftarlar, yönetime bu konuda bir çok çağrı yapmalarına rağmen, çağrılarına cevap alamadıklarını söylediler.

Yönetim Kurulu'nun bilet fiyatlarını indirmek yerine paket maç uygulamasına geçtiğini hatırlatan taraftarlar, "Bir bilet alıp iki maç izlemek büyük avantaj ama yine aynı parayı ödüyoruz. Sadece izleyeceğimiz maç sayısı 1'den ikiye çıkıyor. Aramızda bu paraları karşılayamayacak arkadaşlarımız var. Bilet fiyatlarında indirim istiyoruz." dediler.

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