Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren Atakaş Hatayspor'da yönetim transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasını giyen Emre Çolak'ı transfer derekr yeni sezonun ilk transferini gerçekleştiren yönetim, çalışmalarına devam ediyor.



Transferde ince eleyip sık dokuyan Bordo-Beyazlı yönetimin gündeminde Çaykur Rize'den Eric Sabo, Ankaragücü takımından Saba Lobjanidze bulunuyor.



İki futbolcu ile görüşmelerini sürdüren yönetimin bugün veya yarın bu futbolcular ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.



TARAFTAR SABIRSIZ



Bordo-Beyazlı taraftarlar büyük bir sabırsızlıkla transferlerin yapılmasını bekliyor. Rayane Aabid, Ruben Riberio, Boupendza ve Pablo gibi isimlerin takımdan ayrılabileceğini belirten taraftarlar, "Bu futbolcularım giderse yerlerini kimlerle dolduracaklar çok merak ediyoruz. Tabi ki gelenler ve gidenler olacak. Bu gayet normal ama başarılı olan bir takımı bozarsanız, bir dahaki sezonda başarılı olma şansızı azabilir. Süper lig merdivenlerini basamak basamak çıkmız gerekki tecrübe kazanalım. Bir iyi bir kötü sezon olmak. Önemli olan başarıdaki istikrardır. Büyük takımlar bunu başardıkları için büyükler. Bu yüzden yönetim elini çabuk tutmalı ve transferlerini bir an önce yapmalı." diye konuştular. [Hatay Söz]



