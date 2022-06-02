Hatayspor'da hoca adayları 2'ye indi!

Spor Toto Süper Ligde geride kalan sezonun ardından ayrılıkların yaşandığı Atakaş Hatayspor'da, yeni teknik direktör arayışları sürüyor.



Sezonun son maçının ardından yönetimle görüşmeden yayıncı kuruluşa görevinden ayrıldığını açıklayan Teknik Direktör Ömer Erdoğan'dan boşalan koltuğu doldurmaya çalışan Yönetim kurulundan Basın Sözcüsü Mustafa Özat ismini vermek istemediği 2 isimle görüştüğünü açıkladı.



Bordo-Beyazlıların görüştüğü Teknik direktörlerin Sarkan Özbalta ve Levent Şahin olduğu öğrenilirken, yönetim kurulunun kararsız duruşu devam ediyor.



HAFTA SONUNA KADAR BİTECEK DEMİŞTİ!



Hatayspor Basın Sözcüsü Mustafa Özat, iki teknik direktör ile görüştüklerini ve teknik direktör konusunu hafta sonuna kadar çözeceklerini duyurmuştu. Gazetemize açıklama yapan Mustafa Özat ismini vermek istemediği Teknik direktörler ile ilgili yorum yapmazken, bir teknik direktör ile görüşmelerin olumlu yürüdüğünü söyledi. En yakın zamanda teknik direktör konusunu çözeceklerini belirten Özat, "Geleçek hoca Hatayspor'a yakışır bir hoca olacak." dedi.



BAŞKAN SAVAŞ ANLAŞTIK DEDİ



Öte yandan İskenderun gezisinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hatayspor'un Onursal başkanı Lütfü Savaş, yönetimin tam aksine yeni teknik direktörleri ile anlaşmaya vardıklarını söyledi. Anlaşılan ismin büyük bir ihtimalle Serkan Özbalta olduğu tahmin edilirken, Yönetim yeni sezonda takımı Serkan Özbalta'ya emanet etmesi bekleniyor.



TARAFTAR SABIRSIZ



Geride kalan sezonun ardından Hatayspor'da yaprak dökümünün yaşandığını belirten Bordo-Beyazlı taraftarlar dağılan kadronun bir an önce yapılacak transferlerle toparlanması gerektiğini söylediler. Sosyal hesaplarından Bordo-Beyazlı yönetimden ellerini çabuk utmalarını isteyen taraftarlar, "Ruben gitti, Diouf gitti, Traore gitti, kaleci Münir gitti. Yanı takımın iskeleti tamamen dağıldı. Elimizi çabuk tutup bir an önce kadromuzu nokta transferlerle toparlamamız gerek. Ama biz hala teknik direktör koltuğunu dolduramadık." diye dert yandılar. (Hatay Söz Gazetesi / Yaser Çaparoğlu)





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ