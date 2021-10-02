Hatayspor'da Diouf ve Sackey, Malatya'da yok!

Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'da Diouf ve Sackey, Malatya'da yok!
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02 Ekim 2021 13:32
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Pazar günü deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Ligde 7 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan bordo-beyazlılar, 13 puanla 6. sırada bulunuyor.

Yeni Malatyaspor ise 7 maçta 2 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 6 puanla 17. sırada yer alıyor.

Hatayspor'da kart cezalısı Mame Diouf ile sakatlığı bulunan Isaac Sackey, takımda yer alamayacak.

Tedavisi tamamlanan Onur Ergün ile Simon Falette'nin oynayıp oynayamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

Atakaş Hatayspor bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak uçakla Malatya'ya gidecek.


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