Hasan Arat'tan derbi için Sporx'e özel açıklama!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, TFF seçimleri ve gelecek hafta oynayacakları Fenerbahçe derbisi için SPORX'e özel açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hasan Arat'tan derbi için Sporx'e özel açıklama!
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21 Nisan 2024 12:36
Son güncelleme 21 Nisan 2024 16:43
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, SPORX'e özel açıklamalarda bulundu.

Arat, "TFF Başkanlık seçimi için desteklediği bir aday var mı Beşiktaş Kulübü'nün?" sorusunun ardından, "Beşiktaş Kulübü, seçim tarihi kararı alınıp, adaylar ortaya çıktıktan sonra kararını verecektir. Bizim bütün isteğimiz çok adaylı olmasıdır. Çok adaylı olduğu takdirde, takımlar doğru ekibi seçme şansına sahip olacak. O yüzden biz çok adaylı bir seçim olmasını bekliyoruz. Ona göre değerlendirmemizi yapacağız." cevabını verdi.

FENERBAHÇE DERBİSİ İÇİN AÇIKLAMA!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, ligde gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacakları derbi için, "Beşiktaş, her zaman derbilerin takımıdır. Beşiktaş'ın ne yapacağını kimse anlayamaz. Bizim takımımız iyi bir havaya giriyor Türkiye Kupası konsantrasyonuyla. Dolayısıyla o maç da aynı Beşiktaş'ın her maçta olduğu gibi hedefinin galibiyet olacağı bir maçtır. Sporcularıma güveniyorum. Sporcularımız, cuma günü çok güzel birlik, beraberlik gösterdiler. Takım olma ruhunu hissettirdiler bütün camiaya. Bunun sürdürülebilir olması önemli. Ankaragücü maçı, arkasından Fenerbahçe maçı bunlar iyi imtihanlar. Bu imtihanları başarıyla atlamamız halinde, camiamızın güveni de yerine gelecektir. Oyuncularımızın değeri de yerini bulacaktır. O rekabet oyuncular açısından da iyi olacaktır. Beşiktaş için her zaman derbi, derbidir. Beşiktaş, her zaman derbiye galibiyet için çıkar. Hedef her zaman galibiyet." dedi.

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