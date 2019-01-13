Harry Kane: ''1999'daki finalinde gördüm''

ile oynayacakları kritik maç öncesinde konuşan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu., Manchester United gibi takımlara karşı son birkaç yılda durumu değiştirdiklerini söylerken 1999'deki Şampiyonlar Ligi finalinden de örnek verdi.Golcü oyuncu, eskiden büyük takımlara karşı favori gösterilmediklerini dile getirirkendedi.1999'daki Şampiyonlar Ligi finalinin kendisine futbolda her şeyin mümkün olduğunu gösterdiğini de söyleyen Kane,ifadeleirni kullandı.1999'daki Şampiyonlar Ligi finalini Bayern karşısında 1-0 geride olan MANU, 90+1. dakikada ve 90+3. dakikada bulduğu gollerle kazanmıştı.