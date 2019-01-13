Harry Kane: ''1999'daki finalinde gördüm''

Manchester United ile oynayacakları kritik maç öncesinde konuşan Harry Kane, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Harry Kane, Manchester United gibi takımlara karşı son birkaç yılda durumu değiştirdiklerini söylerken 1999'deki Şampiyonlar Ligi finalinden de örnek verdi.
Golcü oyuncu, eskiden büyük takımlara karşı favori gösterilmediklerini dile getirirken ''Eskiden Manchester United, Chelsea gibi takımlarla oynadığımızda favori olarak gösterilmezdik. Ama bunu son birkaç yılda tersine çevirmeyi başardık'' dedi.
1999'daki Şampiyonlar Ligi finalinin kendisine futbolda her şeyin mümkün olduğunu gösterdiğini de söyleyen Kane, ''5 yaşındaydım, maçı canlı olarak izleyip izlemediğimi hatırlamıyorum ama 1999'daki Şampiyonlar Ligi finali bana futbolda her şeyin mümkün olabileceğini gösterdi'' ifadeleirni kullandı.
1999'daki Şampiyonlar Ligi finalini Bayern karşısında 1-0 geride olan MANU, 90+1. dakikada ve 90+3. dakikada bulduğu gollerle kazanmıştı.
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Harry Kane, Manchester United gibi takımlara karşı son birkaç yılda durumu değiştirdiklerini söylerken 1999'deki Şampiyonlar Ligi finalinden de örnek verdi.
Golcü oyuncu, eskiden büyük takımlara karşı favori gösterilmediklerini dile getirirken ''Eskiden Manchester United, Chelsea gibi takımlarla oynadığımızda favori olarak gösterilmezdik. Ama bunu son birkaç yılda tersine çevirmeyi başardık'' dedi.
1999'daki Şampiyonlar Ligi finalinin kendisine futbolda her şeyin mümkün olduğunu gösterdiğini de söyleyen Kane, ''5 yaşındaydım, maçı canlı olarak izleyip izlemediğimi hatırlamıyorum ama 1999'daki Şampiyonlar Ligi finali bana futbolda her şeyin mümkün olabileceğini gösterdi'' ifadeleirni kullandı.
1999'daki Şampiyonlar Ligi finalini Bayern karşısında 1-0 geride olan MANU, 90+1. dakikada ve 90+3. dakikada bulduğu gollerle kazanmıştı.
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