Philadelphia 76ers guardı James Harden, takımın başkanı Daryl Morey'i "yalancı" olmakla suçladı.



Harden, Çin'deki bir basın turu sırasında genel menajer Morey'i alenen eleştirerek, 76ers ile mevcut takas açmazına yeni bir güncelleme getirdi:



"Daryl Morey yalancının teki ve onun parçası olduğu bir organizasyonun asla parçası olmayacağım. Tekrar söyleyeyim. Daryl Morey yalancının teki ve asla onun parçası olduğu bir organizasyonun parçası olmayacağım."



Geçtiğimiz yaz 76ers'ın kendisine yeniden sözleşme vermesi ve PJ Tucker gibi isimlerin alınması için kontratında büyük bir indirime gitmiş olan Harden, önceki sezon ligin asist kralı olmuş ve 21.0 sayı, 6.1 ribaund ve 10.7 asist ortalamalarla oynamıştı.



