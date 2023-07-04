"Harden, 76ers'tan ve Morey'den hiç memnun değil" iddiası!

Serbest oyuncu James Harden'ın, Philadelphia 76ers ekibi ve başkanı Daryl Morey'nin yaz dönemindeki durumunu idare ediş biçiminden "memnun olmadığı" iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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'Harden, 76ers'tan ve Morey'den hiç memnun değil' iddiası!
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04 Temmuz 2023 16:28
Serbest oyuncu James Harden'ın, Philadelphia 76ers ekibi ve başkanı Daryl Morey'nin yaz dönemindeki durumunu idare ediş biçiminden "memnun olmadığı" iddia edildi.

Harden, takımdan takas olma niyetiyle bu yaz 76ers ile 35.6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmayı tercih etmişti.

The Athletic'ten Sam Amick, Harden'ın Morey ve 76ers'tan memnun olmadığını belirterek, sebebine ise şu şekilde açıklık getirdi:

"Artık araları çok iyi denemez. James çok mutsuz ve tüm bu olayın ele alınış biçiminden hiç memnun değil.

Geçen yaz PJ Tucker ve Danuel House'u almalarına yardımcı olmak için 15 milyon doları masada bıraktığında, kesinlikle bir şekilde bunun karşılığını alacağını düşünmüştü. Ama serbest oyuncu dönemi yaklaştıkça arada iletişim kopukluğu olmaya başlamıştı. Hiçbir yanıt alamıyordu.

Eninde sonunda da menajeriyle durumu anladılar ve durumun kontrolünü ele almak için kontratındaki opsiyonu kullanmaya karar verdi."

Bazı raporlarda Harden'in bir takas durumunda tercih ettiği yerin LA Clippers olduğu bildirilmişti.

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