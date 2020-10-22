Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i 4-0 yendikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.



Hansi Flick galibiyetle ilgili "Atletico Madrid'in arkada derinlemesine bir savunma yapıyor ama önde boş alan bırakıyorlar. Biz de bunu iyi kullandık ve 4 muhteşem gol atarak kazandık. Thomas Müller yine sahada bir antrenör gibiydi, takıma çok büyük yardımlarda bulunuyor. Nerede duracağını iyi biliyor. Sahada antrenöre çok yardımcı oluyor" dedi.



Robert Lewandowski'yi son bölümde oyundan almasıyla ilgili sorulara da yanıt veren Hansi Flick "Robert bu sezon çok maç oynayacağını biliyor. 90 dakika sahada kalmaması onun iyi bir şey. Oyuncu değişikliğine tepkili yaklaşması için bir neden yok." diye konuştu.



İki gol atan Kingsley Coman hakkında da konuşan Hansi Flick "Harika bir maç çıkardı. Golcülüğünü tartışmam. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde iyi golleri var" açıklamasını yaptı.



