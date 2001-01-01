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Hamilton: "Jordan, ona trash-talk yaptı diye Profit'i takaslamıştı"

Eski NBA yıldızı Richard Hamilton, Washington Wizards'dan eski takım arkadaşı Michael Jordan'ın, takım arkadaşı Laron Profit'i nasıl takas ettirdiğini anlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA yıldızı Richard Hamilton, Washington Wizards'dan eski takım arkadaşı Michael Jordan'ın, takım arkadaşı Laron Profit'i nasıl takas ettirdiğini anlattı.

Rip, Jordan'ın 2001'de emeklilikten dönmeden önce, zaman zaman Wizards oyuncularıyla antrenman yaptığını söyledi.

Hamilton, kendisi ve takım arkadaşı Laron Profit'in antrenmanları sırasında Jordan'la trash-talk yaptığını ve bir seferinde, çizgiyi aşmış olduğunu düşündüğünü belirtti.

Hamilton, Profit'in bir pozisyonda Jordan'ın üzerinden sayı bulduktan sonra, kendisine "O yaşlanmış dizlerinle beni savunamazsın." dediğini söyledi.

Showtime'ın All the Smoke podcastine konuk olan Hamilton, Jordan'ın "sinirlendiğini" hemen anladığını ve bunu yaz döneminde bile unutmadığını anlattı:

"Çıkış toplantıma gittiğim döneme kadar bunu unutmamıştı ve o sırada takım başkanı olduğu için, toplantıdayken bana 'Rip, senin şu arkadaşın var ya, buradan gidiyor. Ama sen tek başına orada olacaksın, ve ona tekrar imza attırmaya çalışmayacaksın. Tamamen bağımsız kalacaksın.' demişti."

Washington, North Carolina pivotu Brendan Haywood için Ağustos 2001'de Orlando Magic'e Profit ve bir ilk tur draft hakkını göndermişti. Hamilton'ın yorumlarına dayanarak, Profit'in trash-talk'unu, takasına doğrudan bağlamak haksızlık olabilir, ancak Jordan'ın kin tutması, sahada ortaya koyduğu yeteneği kadar biliniyordu.


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