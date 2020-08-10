Haliç Üniversitesi'nden TSYD'ye baskın

TSYD'DEN KAMUOYUNA DUYURU

ZORBALARA PABUÇ BIRAKMAYACAĞIZhttps://t.co/PnLe0IeS9s pic.twitter.com/yx0qHE3wvo



— TSYD Genel Merkezi (@merkeztsydorgtr) August 10, 2020

Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir, dün yaptığı açıklamada dernek binasında yer alan spor salonunun kapılarının, Haliç Üniversitesi'nden gelen bir grup tarafından kırıldığını duyururmuştu.Bugün TSYD yönetiminden konuyla ilgili yazılı açıklama geldi.Açıklamada şu ifadeler kullanıldı."Haliç Üniversitesi TSYD Levent tesislerinde 5 aydır bir kuruş kira ödemeden oturmaktadırMahkeme birkaç gün önce Haliç'in Levent'ten tahliyesine karar vermiş, ancak daha karar yazılmadığı için işlem gerçekleşmemiştir. Kamuoyunun şunu bilmesinde yarar vardır. Bu dakikadan sonra TSYD'nin bu anlayıştaki bir kurum ile aynı çatı altında olması mümkün değildir. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ER VEYA GEÇ LEVENT'İ TERKEDECEKTİR.Ama kötü kiracılıktan daha vahim olanı, bir eğitim kurumunun zorbalığa yeltelenmesidir. Haliç Üniversitesinin bünyesindeki korumalar pazar günü Levent'e gelerek pandemi nedeniyle kapalı olan spor salonunun kapılarını kırmışlardır. Bu nasıl bir anlayıştır? Çocuklarımızı bu emri veren zihniyetlere mi teslim ediyoruz?mütevelli heyeti eski başkanıyla da zamanında sorunlar yaşanmış, sonunda haklı çıkan TSYD olmuştur. Bundan sonra da öyle olacaktır.Bu üzücü süreçte bizi mutlu eden tek husus, Edirne'den Ardahan'a kadar tüm medyanın bize sahip çıkmış olmasıdır. Bu nedenle başta üyelerimiz olmak üzere tüm basın emekçilerine, haber ajanslarına, gazetelere, televizyonlara, internet medyasına ve Anadolu'nun dört bir köşesindeki gazete cemiyetlerine sonsuz şükranlarımızı sunuyor, son söz olarak Yaşasın Adalet diyoruz"