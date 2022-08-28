Hakan Keleş: 'Taçtan gol yemek yakışmadı'

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Yukatel Kayserispor'a 3-0 yenilen Bitexen Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, beklemedikleri bir skorla sahadan mağlup ayrıldıklarını ve kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keleş, karşılaşmaya iyi başladıklarını fakat çalıştıkları yerden bir gol yediklerini belirtti.İkinci yarı biraz daha toparladıklarını ve oyun üstünlüğünü aldıklarını aktaran Keleş, "" ifadelerini kullandı.