Hakan Çalhanoğlu: 'Milan'da çok mutluyum'

Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, son haftanın ardından geleceğinin netleşeceğini söyledi.



Şampiyonlar Ligi'ne gidip gidememelerinin kaderini belirlemeyeceğini söyleyen Hakan, "Bu noktaya kadar geldiğimiz için çok mutluyum. Motive olmuş durumdayız ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz. Milan ile Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyorum ama geleceğim Şampiyonlar Ligi'ne katılıp katılmamıza bağlı değil. Milan'da oynadığım için çok mutluyum. Sezon sonunda Maldini ve Massara ile oturup geleceğimi konuşacağım. Onlara saygı duyuyorum, kararı onlar verecek." ifadelerini kullandı.



Juventus'un da gündeminde olduğu kouşulan 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon 42 maçta 9 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.



