Haaland cep yakacak! Tam 400 milyon euro...

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Erling Haaland'ın Alman ekibinden ayrılacağı belirtilirken, oyuncuyu almak isteyen kulübün 5 yıllık sözleşme için en az 400 milyon euroluk harcama yapması gerektiği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Haaland cep yakacak! Tam 400 milyon euro...
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11 Aralık 2021 15:36
Bundesliga ekibi Dortmund'da forma giyen Erling Haaland'ın yaz transfer döneminde Alman ekibinden ayrılacağı belirtildi.

Marca'nın haberine göre Haaland'ın yaz transfer döneminde Dortmund kariyerinin sona ereceği, Norveçli ile transfer konusunda anlaşacak olan kulübün 5 yıllık sözleşme dikkate alındığında 400 milyon avroya kadar harcama yapması gerektiği ifade edildi.

Norveçli forvetin menajeri Mino Raiola, daha önce Haaland'ın Bayern Münih, Real Madrid, Barcelona veya Manchester City'ye gitme ihtimali olduğunu söylemişti.

21 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 13 maçta 17 gol ve 3 asist yaptı.


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