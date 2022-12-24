Güvenlik görevlisi: "Mert Hakan'dan şikayetçiyim"

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın "Güvenlik görevlisi saldırdı" açıklaması üzerine, stat güvenlik görevlisi sarı-lacivertli futbolcudan şikayetçi olacağını açıkladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Güvenlik görevlisi: 'Mert Hakan'dan şikayetçiyim'
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24 Aralık 2022 23:53
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Mert Hakan Yandaş'ın kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü özel güvenlik görevlisi de aynı sebeple oyuncudan şikayetçi olmaya hazırlanıyor.

İddiaları reddeden güvenlik görevlisi, Mert Hakan Yandaş'ın kendisine küfrettiğini ve sonrasında yalan beyanda bulunduğunu savundu.

Söz konusu güvenlik görevlisi yaşanan gerilim esnasında çekilen görüntülerin incelenmesi halinde gerçeklerin ortaya çıkacağını da sözlerine ekledi.

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