Griffin: "Takas söylentilerini takmıyorum, yıllardır bu işteyim"

Detroit Pistons yıldızı Blake Griffin, Pistons ile geleceği ve sahada kalacağı süre ile ilgili söylentilere değindi.



Griffin, The Athletic'den James Edwards III'e, 2020-21 sezonu için "heyecanlı" olduğunu ve dakika kısıtlamaları ile oynama planı olmadığını söyledi:



"Takas söylentileri beni gerçekten rahatsız etmiyor. Çok uzun zamandır bu işteyim. Ön büro ile harika bir ilişkim var. Takaslar söz konusu olduğunda, bunlara pek kulak asmadım. Çok heyecanlıyım. Tüm sene herkes gevezelik etti."



Griffin 7 Ocak 2020'de sezonunu kapatmasına sebep olan bir diz ameliyatı geçirmişti. Oynadığı 18 maçta yıldız oyuncu, 15.5 sayı ve 4.7 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



