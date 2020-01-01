Green: "Ben Simmons, gayet iyi şut atabiliyor"

Philadelphia 76ers guardı Danny Green, takım arkadaşı Ben Simmons'ın "oldukça iyi şut atabildiğini" söyledi.



Green, takımın şut antrenmanında basına konuştuğu sırasında, Simmons'ın yetenekli olduğunu bildiğini ancak belirli zamanlarda kendine biraz daha güvenmesi gerektiğini açıkladı:



"Sadece belirli zamanlarda kendine biraz daha güvenmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha sabırlı olması, ama aynı zamanda yeteneklerine de güvenmesi gerekiyor. Sadece yapmakta iyi olduğu şeyler konusunda değil, yapmaya alışkın olmadığını bildiğimiz şeylerde de. Ve buna şut atmak da dahil oluyor.



Bence oldukça iyi şut atabiliyor. Onu bu konuda biraz daha cesaretlendirmeye çalışıyorum, ama bu başlı başına bir süreç. Umarım önce hücumu öğrenebiliriz ve hücum içindeki rahatlığını çözüp, oyununu biraz daha genişletebiliriz."



