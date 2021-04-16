Göztepe'nin Galatasaray maçında muhtemel 11'i

Süper Lig'de son 3 maçta mağlubiyeti bulunmayan Göztepe, cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacak

Haber; Sporx.com
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Göztepe'nin Galatasaray maçında muhtemel 11'i
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16 Nisan 2021 14:51
Süper Lig'de son 3 maçta mağlubiyeti bulunmayan Göztepe, cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki Göztepe-Galatasaray karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Ligde üst üste aldığı 2 yenilginin ardından Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, Çaykur Rizespor'u 2-0 ve Atakaş Hatayspor'u 3-2 mağlup etti.

Haftaya 46 puanla 10. sırada giren Göztepe'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Alpaslan Öztürk forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte Marko Mihojevic'in de sakatlığı bulunuyor.

Göztepe'nin muhtemel 11'i:  İrfan Can, Gassama, Atınç, Burekovic, Berkan, Soner, Obinna, Tripic, Halil, Diabate, Jahovic



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