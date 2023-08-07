Göztepe'nin hazırlık maçı tatmin etmedi

Yeni sezonda 1'inci Lig'de şampiyonluk hedefiyle iddialı bir kadro kuran Göztepe, TFF 2'nci Lig'de yer alan İzmir temsilcisi Bucaspor 1928 ile özel maçta karşılaştı. Sarı-kırmızılı takımın karşılaşmada oynadığı futbol sezona az bir zaman kala umut vermedi.



Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde oynadığı karşılaşmaya Lis - Ogün, Tarkan, Atınç, Taha, Ali, Yalçın, Tijanic, Palmer, Mamah, Diouf ilk 11'iyle çıkan Göztepe, 5'inci dakikada Erhan Kartal ve 52'nci dakikada Erhan Şentürk'ün golleriyle rakibine 2-0 mağlup oldu.



Bucaspor 1928'de sahaya kaptanlık pazubandıyla çıkan Yasin Öztekin maç öncesi Göztepe'deki takım arkadaşlarıyla hasret giderdi. Henüz teknik direktörü belli olmayan alt ligdeki sarı-lacivertliler önünde alınan yenilgi ilk haftada Sakaryaspor'la oynanacak karşılaşma öncesi taraftarı endişelendirdi. Göztepe, daha önce İzmir'deki hazırlık sınavlarında kardeş kulübü Southampton, 2'nci Lig ekibi Somaspor'la karşılaşmış, İtalya kampında ise bu ülkenin 4'üncü lig ekipleriyle 3 maç oynamıştı.