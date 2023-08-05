Göztepe'nin gözü Ahmed Ildız'da

Trendyol 1. Lig ekibi Göztepe, bir süredir girişimlerini sürdürdüğü Ahmed Ildız'a önümüzdeki günlerde imzayı attırmayı planlıyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Göztepe'nin gözü Ahmed Ildız'da
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05 Ağustos 2023 14:17
Yeni sezonun başlamasına 1 hafta kala orta sahaya takviye arayışını sürdüren Göztepe, transferi bir türlü gerçekleşmeyen Ahmed Ildız'a önümüzdeki günlerde imzayı attırmayı bekliyor.

Ahmed'in 1 yıllık daha sözleşmesinin bulunduğu Süper Lig ekibi Alanyaspor'la olan bonservis sorunu çözülmeye çalışılıyor. Futbola Avusturya'da başlayan 26 yaşındaki gurbetçi oyuncu 2016 yılında Süper Lig'de Kasımpaşa'ya transfer oldu.

Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor'da 6 sezon aralıksız Süper Lig'de istikrarlı bir şekilde forma giyen futbolcu geçen sezonun ilk yarısını 1'inci Lig'de Eyüpspor'da, ikinci yarısını ise Pendikspor'da geçirdi. Ahmed'in ilk 11'de düzenli olarak forma giydiği Pendikspor, ligde normal sezonu kıl payı üçüncü sırada bitirdikten sonra Play-Off finalinden Süper Lig'e çıkmayı başardı. İtalya kampı dönüşü antrenmanlara yeniden başlayan Göztepe, ligde ilk hafta 13 Ağustos Pazar akşamı Sakaryaspor'u ağırlayacak.

 
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