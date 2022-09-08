Göztepe'nin 1. Lig'de rakibi Boluspor!

Spor Toto 1. Lig'de 5. haftanın açılış maçında Boluspor ile Göztepe, perşembe günü Bolu'da karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe'nin 1. Lig'de rakibi Boluspor!
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08 Eylül 2022 16:10
Spor Toto 1. Lig'de 5. haftanın açılış maçında Boluspor ile Göztepe, perşembe günü Bolu'da karşı karşıya gelecek.

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Boluspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Oğuzhan Aksu görev yapacak.

Ligde ilk 4 maçta 5 puanı bulunan 12. sıradaki Göztepe, tek galibiyetini ilk haftada deplasmanda Sakaryaspor karşısında aldı. Sarı-kırmızılı ekipte Ali Akman ve Kerim Alıcı'nın sakatlıkları bulunuyor.

İç sahada henüz galibiyeti bulunmayan Boluspor, 5. hafta öncesinde topladığı 7 puan ve averajla 4. sırada yer alıyor.

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