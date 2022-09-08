Göztepe'nin 1. Lig'de rakibi Boluspor!

Spor Toto 1. Lig'de 5. haftanın açılış maçında Boluspor ile Göztepe, perşembe günü Bolu'da karşı karşıya gelecek.



Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Boluspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Oğuzhan Aksu görev yapacak.



Ligde ilk 4 maçta 5 puanı bulunan 12. sıradaki Göztepe, tek galibiyetini ilk haftada deplasmanda Sakaryaspor karşısında aldı. Sarı-kırmızılı ekipte Ali Akman ve Kerim Alıcı'nın sakatlıkları bulunuyor.



İç sahada henüz galibiyeti bulunmayan Boluspor, 5. hafta öncesinde topladığı 7 puan ve averajla 4. sırada yer alıyor.





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