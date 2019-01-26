Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda İzmirli renktaşı Göztepe ile karşılaşacak.
Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Göztepe
Beto
Gassama
Titi
Reis
Berkan
Poko
Borges
Castro
Halil
Yasin
Jarome
Galatasaray
Muslera
Mariano
Maicon
Marcao
Linnes
Donk
Ndiaye
Fernando
Onyekuru
Feghouli
Sinan
Ligde 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan ve 32 puan toplayan Galatasaray, lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi, rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.
Ligin ilk yarısında iki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı.
- Deplasman performansı tat vermiyor
Galatasaray, bu sezon dış sahada istediği performansı sergileyemiyor.
İstanbul temsilcisi, deplasmanda yaptığı 8 lig maçının sadece 3'ünü kazanabildi. Bir karşılaşmadan beraberlikle dönen Galatasaray, 4 de mağlubiyet gördü.
Galatasaray, ligde tüm mağlubiyetlerini dış sahada yaşadı.
- Terim'in cezası bitti
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 10 maç aradan sonra takımının başında sahaya çıkabilecek.
Süper Lig'in 11. haftasındaki olaylı Fenerbahçe derbisinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 10 maç men cezası verdiği tecrübeli teknik adam, ligde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmada görev yapamadı.
Türkiye Kupası'nda hafta içi oynanan Boluspor maçıyla cezasını tamamlayan Fatih Terim, Göztepe müsabakasında saha kenarındaki yerini alabilecek.
- Galatasaray'da 3 eksik
Galatasaray, Göztepe karşılaşmasına 3 eksikle çıkacak.
İstanbul temsilcisinde sarı kart cezalısı Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda mücadele eden Yuto Nagatomo ve uzun süreli sakatlığı bulunan Emre Akbaba, Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek.
Teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ile Eren Derdiyok da müsabakada görev almayacak.
- Fernando sarı kart sınırında
Galatasaray'da Fernando Reges, sarı kart sınırında bulunuyor.
Brezilyalı futbolcu, Göztepe maçında sarı kart görmesi durumunda 20. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak.
Göztepe cephesi
İkinci devreye deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyetiyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, 19. haftaya 22 puan ve averajla 11. sırada girdi. Bu sezon iç sahada Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı yenmeyi başaran Göztepe, 19. hafta mücadelesinde Galatasaray'ı ağırlayacak.
Cezalı Alpaslan Öztürk'ün forma giyemeyeceği sarı-kırmızılı ekipte, Nabil Ghilas, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.
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Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Göztepe
Beto
Gassama
Titi
Reis
Berkan
Poko
Borges
Castro
Halil
Yasin
Jarome
Galatasaray
Muslera
Mariano
Maicon
Marcao
Linnes
Donk
Ndiaye
Fernando
Onyekuru
Feghouli
Sinan
Ligde 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan ve 32 puan toplayan Galatasaray, lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi, rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.
Ligin ilk yarısında iki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı.
- Deplasman performansı tat vermiyor
Galatasaray, bu sezon dış sahada istediği performansı sergileyemiyor.
İstanbul temsilcisi, deplasmanda yaptığı 8 lig maçının sadece 3'ünü kazanabildi. Bir karşılaşmadan beraberlikle dönen Galatasaray, 4 de mağlubiyet gördü.
Galatasaray, ligde tüm mağlubiyetlerini dış sahada yaşadı.
- Terim'in cezası bitti
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 10 maç aradan sonra takımının başında sahaya çıkabilecek.
Süper Lig'in 11. haftasındaki olaylı Fenerbahçe derbisinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 10 maç men cezası verdiği tecrübeli teknik adam, ligde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmada görev yapamadı.
Türkiye Kupası'nda hafta içi oynanan Boluspor maçıyla cezasını tamamlayan Fatih Terim, Göztepe müsabakasında saha kenarındaki yerini alabilecek.
- Galatasaray'da 3 eksik
Galatasaray, Göztepe karşılaşmasına 3 eksikle çıkacak.
İstanbul temsilcisinde sarı kart cezalısı Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda mücadele eden Yuto Nagatomo ve uzun süreli sakatlığı bulunan Emre Akbaba, Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek.
Teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ile Eren Derdiyok da müsabakada görev almayacak.
- Fernando sarı kart sınırında
Galatasaray'da Fernando Reges, sarı kart sınırında bulunuyor.
Brezilyalı futbolcu, Göztepe maçında sarı kart görmesi durumunda 20. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak.
Göztepe cephesi
İkinci devreye deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyetiyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, 19. haftaya 22 puan ve averajla 11. sırada girdi. Bu sezon iç sahada Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı yenmeyi başaran Göztepe, 19. hafta mücadelesinde Galatasaray'ı ağırlayacak.
Cezalı Alpaslan Öztürk'ün forma giyemeyeceği sarı-kırmızılı ekipte, Nabil Ghilas, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın