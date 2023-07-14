Göztepe bir transferi daha açıkladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Çaykur Rizespor'dan Kubilay Kanatsızkuş ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.



Trendyol 1. Lig'de transferde şimdiye kadar defans ve kaleyi takviye eden Göztepe, hücumda ilk imzayı listesindeki Kubilay Kanatsızkuş'a attırdı. Sarı-kırmızılılar oyuncunun transferiyle ilgili, "Kubilay Kanatsızkuş'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı. Bursaspor altyapısında yetişip Ankaragücü ve Yeni Malatyaspor formaları da giyen 26 yaşındaki forvetle 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandı.



Kariyerinde 104 Süper Lig, 62 de 1'inci Lig maçında forma giyen oyuncu geçen sezon ikinci sıradan direkt Süper Lig'e çıkan Çaykur Rizespor'da 4 gol attı.



