Göztepe, Alpaslan Öztürk'ün bonservis bedelini belirledi!

Süper Lig'in iki dev kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe, Göztepe'de forma giyen 26 yaşındaki oyuncu Alpaslan Öztürk'ü transfer listelerine aldı. Göztepe ise Alpaslan Öztürk için bonservis bedelini belirledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Göztepe, Alpaslan Öztürk'ün bonservis bedelini belirledi!
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06 Mayıs 2020 10:23
FFP yüzünden köşeye sıkışan Galatasaray'ın yeni sezonda kurtarıcısı Luyindama-Marcao ikilisi olacak. Marcao'yu İtalyan, Christian Luyindama'yı ise İngiliz kulüpleri takip ediyor. İki stoperi için de tekliflere kapısı açık olan sarı-kırmızılılar transferde mali şartlardan dolayı yerliye yöneldi.

Sparta Prag'la sözleşmesi sona erecek Semih Kaya yuvasına dönecek. Düşünülen ikinci isim ise Göztepe'de iyi bir sezon geçiren Alpaslan Öztürk.

Stoper, ön libero ve sağ bekte görev yapabilen Alpaslan ligde 18 maçta 3 gol attı. Futbol altyapısını Belçika'da alan 26 yaşındaki çok yönlü savunmacı, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunuyor. Göztepe 1 yıl sözleşmesi kalan Alpaslan için 1 milyon Euro bonservis istiyor.

Göztepe formasını iki sezonda 49 kez giyen Alpaslan Öztürk 6 gol atmayı başardı.



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