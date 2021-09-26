Göktan Gürpüz'e Beşiktaş için izin çıkmadı

Dortmund'un U-19 takımındaki mücevheri Göktan Gürpüz'ün Beşiktaş'a gitmesine izin verilmedi.
18 yaşındaki orta saha oyuncusu için U19 teknik direktörü Mike Tullberg, Nachrichten'e "Bu çocuk bir noktada Bundesliga'da oynayacak, potansiyeli tartışmasız" derken; Gürpüz'ü, sezon başında Beşiktaş'ın A takım için istediği ancak Alman ekibinin yetkililerinin buna karşı çıktığı belirtildi.
18 yaşındaki orta saha oyuncusu için U19 teknik direktörü Mike Tullberg, Nachrichten'e "Bu çocuk bir noktada Bundesliga'da oynayacak, potansiyeli tartışmasız" derken; Gürpüz'ü, sezon başında Beşiktaş'ın A takım için istediği ancak Alman ekibinin yetkililerinin buna karşı çıktığı belirtildi.