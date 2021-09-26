Göktan Gürpüz'e Beşiktaş için izin çıkmadı

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinen Dortmund'un U-19 takımındaki mücevheri Göktan Gürpüz'ün Beşiktaş'a gitmesine izin çıkmadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Göktan Gürpüz'e Beşiktaş için izin çıkmadı
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26 Eylül 2021 13:38
Göktan Gürpüz
Göktan Gürpüz
B. Dortmund
Dortmund'un U-19 takımındaki mücevheri Göktan Gürpüz'ün Beşiktaş'a gitmesine izin verilmedi.

18 yaşındaki orta saha oyuncusu için U19 teknik direktörü Mike Tullberg, Nachrichten'e "Bu çocuk bir noktada Bundesliga'da oynayacak, potansiyeli tartışmasız" derken; Gürpüz'ü, sezon başında Beşiktaş'ın A takım için istediği ancak Alman ekibinin yetkililerinin buna karşı çıktığı belirtildi. 

 

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