Giresunspor'da öncelik santrafor ve ön libero

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un başkan yardımcısı İbrahim Özkul, transferde önceliklerinin santrafor ve ön libero mevkileri olduğunu belirtti.Özkul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün maddi yapısını göz önünde bulundurarak transfer çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.Şu anda görüştükleri oyuncular olduğunu ifade eden Özkul, "İlerleyen zamanlarda transferler gerçekleşecektir. Bize uygun oyuncuları almak istiyoruz. Transferde önceliğimiz santrafor ve ön libero mevkileri. Yine diğer mevkilere de transferler olacaktır ancak önceliğimiz bu iki mevki." dedi.Özkul, sağ kanat oyuncusu Murat Gürbüzerol ile de yolları ayırdıklarını belirterek, uzun süre sakatlık geçiren orta saha oyuncusu Volkan Okumak'ın ise takımla çalışmalara başladığını aktardı.Kızılcahamam kampının sona ermesiyle dün Bolu kampının başladığını dile getiren Özkul, yarın saat 17.00'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Topuk Yaylası'nda hazırlık maçı oynayacakları bilgisini verdi.