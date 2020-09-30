Giresunspor'da hedef 3 puan

TFF 1. Lig'in 4'üncü haftasında 3 Ekim Cumartesi günü Beypiliç Boluspor'u konuk edecek Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.



Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta deplasmanda Bursaspor'u mağlup ederek, sezonun ilk 3 puanını aldıklarını ve moral kazandıklarını belirtti.



Hafta sonu sahalarında Beypiliç Boluspor konuk edeceklerini anımsatan Keleş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini aktardı.



Hakan Keleş, hedeflerinin sahadan 3 puanla ayrılmak olduğunu vurgulayarak, "Kendi sahamızda oynayacağımız Beypiliç Boluspor maçından galibiyetle ayrılmamız gerekiyor. Hazırlıklarımızı da bu doğrultuda sürdürüyoruz. İnşallah 3 puanı da alacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.



Yeni bir takım kurduklarını ve uyum sürecini de zamanla atlattıklarını ifade eden Keleş, transfer dönemi sona ermeden kadrolarına bir oyuncu katabileceklerini sözlerine ekledi.



