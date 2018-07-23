Giresunspor'a Hollanda'dan takviye

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, 22 yaşındaki oyuncu Kürşad Sürmeli'yi transfer etti.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Hollanda'nın Lienden takımında forma giyen Kürşad Sürmeli ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Genç oyuncunun 1-2 gün içerisinde yeşil-beyazlıların Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden sezon öncesi kampına katılacağı ve takımla çalışmalara başlayacağı öğr
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Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Hollanda'nın Lienden takımında forma giyen Kürşad Sürmeli ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Genç oyuncunun 1-2 gün içerisinde yeşil-beyazlıların Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden sezon öncesi kampına katılacağı ve takımla çalışmalara başlayacağı öğr
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın