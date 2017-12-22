Giresunspor Gaziantepspor maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

TFF 1. LİG'DE 16. HAFTA PUAN DURUMU NASIL? TIKLAYIN





TFF 1. LİG'DE 16. HAFTA SONUÇLARI





16.12.2017 13:00 GAZİANTEPSPOR 0 - 0 DENİZLİSPOR

16.12.2017 13:00 BOLUSPOR 3 - 0 ESKİŞEHİRSPOR

16.12.2017 15:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 4 - 0 ÜMRANİYESPOR

17.12.2017 13:00 ELAZIĞSPOR 0 - 1 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

17.12.2017 13:00 ALTINORDU A.Ş. 1 - 1 ADANA DEMİRSPOR

17.12.2017 15:30 MKE ANKARAGÜCÜ 3 - 0 GRANDMEDICAL MANİSASPOR

17.12.2017 18:00 SAMSUNSPOR 2 - 1 AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR

18.12.2017 18:00 ADANASPOR A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş.



TFF 1. LİG'DE 17. HAFTA FİKSTÜRÜ



22.12.2017 18:00 AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR - GAZİANTEPSPOR

23.12.2017 13:00 İSTANBULSPOR A.Ş. - ELAZIĞSPOR

23.12.2017 13:00 GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

23.12.2017 15:30 ESKİŞEHİRSPOR - ADANASPOR A.Ş.

23.12.2017 15:30 ADANA DEMİRSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ

24.12.2017 13:00 ÜMRANİYESPOR - SAMSUNSPOR

24.12.2017 13:00 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - ALTINORDU A.Ş.

24.12.2017 15:30 DENİZLİSPOR - BOLUSPOR

24.12.2017 18:00 GRANDMEDICAL MANİSASPOR - BALIKESİRSPOR BALTOK



15.12.2017 18:00 BALIKESİRSPOR BALTOK 1 - 0 GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ16.12.2017 13:00 GAZİANTEPSPOR 0 - 0 DENİZLİSPOR16.12.2017 13:00 BOLUSPOR 3 - 0 ESKİŞEHİRSPOR16.12.2017 15:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 4 - 0 ÜMRANİYESPOR17.12.2017 13:00 ELAZIĞSPOR 0 - 1 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR17.12.2017 13:00 ALTINORDU A.Ş. 1 - 1 ADANA DEMİRSPOR17.12.2017 15:30 MKE ANKARAGÜCÜ 3 - 0 GRANDMEDICAL MANİSASPOR17.12.2017 18:00 SAMSUNSPOR 2 - 1 AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR18.12.2017 18:00 ADANASPOR A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş.

Giresunspor-Gaziantepspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. TFF 1. Ligi'nin 17. haftasında Giresunspor-Gaziantepspor karşı karşıya gelecek.. Ligin 17. haftasında oynanacak Giresunspor-Gaziantepspor maçı naklen yayınlanacak.22 Aralık Cuma günü saat 18.00'de oynanacak maç, beIN Sports Max 1 ekranında canlı olarak yayınlanacakGiresunspor-Gaziantepspor maçı 22 Aralık Cuma günü saat 18.00'den itibaren beIN Sports Max 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.