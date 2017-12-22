Giresunspor Gaziantepspor maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

Giresunspor-Gaziantepspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. TFF 1. Ligi'nin 17. haftasında Giresunspor-Gaziantepspor karşı karşıya gelecek.GİRESUNSPOR-GAZİANTEPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | TFF 1. Lig'de heyecan sürüyor
. Ligin 17. haftasında oynanacak Giresunspor-Gaziantepspor maçı naklen yayınlanacak.
22 Aralık Cuma günü saat 18.00'de oynanacak maç, beIN Sports Max 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.
Giresunspor-Gaziantepspor maçı 22 Aralık Cuma günü saat 18.00'den itibaren beIN Sports Max 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.
TFF 1. LİG'DE 16. HAFTA PUAN DURUMU NASIL? TIKLAYIN
TFF 1. LİG'DE 16. HAFTA SONUÇLARI
15.12.2017 18:00 BALIKESİRSPOR BALTOK 1 - 0 GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
16.12.2017 13:00 GAZİANTEPSPOR 0 - 0 DENİZLİSPOR
16.12.2017 13:00 BOLUSPOR 3 - 0 ESKİŞEHİRSPOR
16.12.2017 15:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 4 - 0 ÜMRANİYESPOR
17.12.2017 13:00 ELAZIĞSPOR 0 - 1 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
17.12.2017 13:00 ALTINORDU A.Ş. 1 - 1 ADANA DEMİRSPOR
17.12.2017 15:30 MKE ANKARAGÜCÜ 3 - 0 GRANDMEDICAL MANİSASPOR
17.12.2017 18:00 SAMSUNSPOR 2 - 1 AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR
18.12.2017 18:00 ADANASPOR A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş. TFF 1. LİG'DE 17. HAFTA FİKSTÜRÜ
22.12.2017 18:00 AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR - GAZİANTEPSPOR
23.12.2017 13:00 İSTANBULSPOR A.Ş. - ELAZIĞSPOR
23.12.2017 13:00 GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
23.12.2017 15:30 ESKİŞEHİRSPOR - ADANASPOR A.Ş.
23.12.2017 15:30 ADANA DEMİRSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ
24.12.2017 13:00 ÜMRANİYESPOR - SAMSUNSPOR
24.12.2017 13:00 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - ALTINORDU A.Ş.
24.12.2017 15:30 DENİZLİSPOR - BOLUSPOR
24.12.2017 18:00 GRANDMEDICAL MANİSASPOR - BALIKESİRSPOR BALTOK