Giannis, şampiyon olduğunda Jordan gibi puroyla kutlama yapmayı planlıyor!

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Bucks ekibi şampiyonluk kazandığında Michael Jordan tarzı kutlama yapmayı şimdiden planladığını söyledi.



Giannis, Bucks sonunda bir şampiyonluk kazandığında, Chicago Bulls efsanesi gibi parti yapmayı planlıyor.



Lakin Giannis, bunun sıradan bir parti olmayacğaını, aynı zamanda Mykonos'ta Jorda gibi puro da içeceğini belirtti. Antetokounmpo, bu arzusunu "Athletes Doing Good Radiothon" radyosunda konuk olduğu sırada açıkladı:



"Tüm bu KOVID-19 olayları gerçekleşmeden önce, takımı Mikonos'ta, Yunanistan'a bir geziye götürmekten bahsediyordum. Mikonos Yunanistan'ın en iyi adalarından biridir, bir parti adasıdır. Oraya sevgilinizle falan gidemezsiniz, tek başınıza olmalısınız. Bir erkek gezisi olmalı. Tabii ki Santorini de var, Santorini gerçekten romantik bir yer. Dünyada en iyi gün batımı ve gün doğumu olan yer. Sevgilinizi oraya götürebilirsiniz."



"Geçen yıl gitme fırsatım olmuştu. (Eric) Bledsoe ve Brook (Lopez) ile Mikonos'a gitmiştim ve tüm ekibi de yanımızda getiremediğime üzülmüştüm. Kesinlikle, bence, şampiyonluğu kazandıktan ve kupayı tuttuktan sonra hepimiz MJ gibi puro içerek, bu kutlamayı Mikonos'ta yapabiliriz."



