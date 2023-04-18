Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun belindeki sakatlık sonrası çekilen MR'ın sonuçlarının temiz olduğu, ancak el bileğindeki bir problemle uğraştığı söylendi.



Bucks başantrenörü Mike Budenholzer geçtiğimiz Pazartesi günü Giannis'in Pazar günkü 1. maçta sırtına çekilen MR'ın temiz çıktığını söylese de, The Athletic'ten Shams Charania, Milwaukee yıldızının el bileğinde bir bağ sorunu olduğunu söyledi.



Budenholzer, Bucks'ın 2. maç öncesinde Antetokounmpo'yu izlemeye devam edeceğini ekledi:



"Hala ağrısı olduğunu söyleyebilirim, ancak gelişme kaydettiğini düşünüyorum. Tedavisi sürüyor. Onu önümüzdeki bir veya iki gün izlemeye devam edeceğiz. Maçlar arasında iki günümüz olduğu için şanslıyız, bu sayede bu duruma biraz daha iyimser bakabiliyoruz. Önümüzdeki bir veya iki gün içinde nasıl hissettiğini göreceğiz."



Serinin 2. maçı Çarşamba günü Milwaukee'deki Fiserv Forum'da oynanacak.





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