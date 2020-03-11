Getafe İtalya'ya gitmeyi reddediyor

Koronavirüs salgını sebebiyle sekteye uğrayan futbol karşılaşmalarına ilişkin bu kez UEFA Avrupa Ligi'nde İtalya deplasmanına gidecek olan Getafe'den maça gitmeyeceklerine yönelik açıklama geldi.Getafe Başkanı Angel Torres katıldığı canlı yayında takım olarak Inter karşılaşması için İtalya'ya gitmeyi düşünmediklerini, kararlarını değiştirecek önemli bir gelişme olmadığı taktirde seyahat planlaması yapmayacaklarını açıkladı.Bilindiği gibi İtalya'da ülke içinde serbest dolaşım İtalyan hükümeti tarafından yapılan açıklamayla yasaklanmış, ülkede kırmızı alarm ilan edilmişti.İtalya'da koronavirüsten ölen insan sayısının 500'e dayandığı belirtiliyor...Bu gelişmelerin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmana gidecek diğer takımların tutumları, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde herhangi bir erteleme olup olmayacağı merakla bekleniyor.